سفير فلسطين لدى مصر: القمة الثلاثية في العقبة تجسد الشراكة التاريخية

قال دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة،إن القمة المصرية الأردنية الفلسطينية تحمل العديد من الأمور، وتجسد الشراكة التاريخية في ظل الحرب الممنهجة التي تستهدف الوجود الفلسطيني.

واضاف "دياب اللوح" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، الحرب داخل قطاع غزة أصبحت تستهدف الوجود الفلسطيني، متابعا: القمة تستهدف وقف الحرب داخل القطاع وحقن دماء المدنيين.

وأكمل: إسرائيل تريد أن تفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، ولذلك أكدت القمة على أهمية توحيد الأراضي الفلسطينية ورفض فكرة الفصل.



