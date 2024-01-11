إبراهيم عبد الجواد يكشف تفاصيل نارية عن صفقة الأهلي الجديدة

كشف الاعلامي أبراهيم عبد الجواد تفاصيل صفقة الاهلي الجديد للمهاجم وسام ابو علي عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب ابراهيم هبد الجواد: وسام ابو علي خضع للكشف الطبي 7 ساعات ،في 3 مستشفيات و صور البرومو الدعائي و هيشارك في جزء من مران الغد الخميس.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن موعد انضمام الفلسطيني وسام أبو علي، الوافد الجديد لتدريبات القلعة الحمراء.

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، في وقت سابق حسم صفقة وسام أبو علي بشكل رسمي، على أن يصل للقاهرة خلال ساعات، وهو ما حدث بالفعل بوصول اللاعب منذ ساعات قليلة.

ويخضع اللاعب للكشف الطبي اليوم، قبل التوقيع بشكل رسمي على عقود الانضمام للأهلي، على أن ينضم لتدريبات الفريق الأحمر، غدًا الخميس، حال اجتيازه الكشف الطبي، ويبدأ مشواره بشكل رسمي رفقة الفريق الأحمر.