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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لا يمكن شطبها..الأمين العام للمبادرة الفلسطينية: حماس جزء من مكونات الشعب

مصطفى البرغوثى، الأمين
مصطفى البرغوثى، الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية

قال مصطفى البرغوثى، الأمين العام لـ المبادرة الوطنية الفلسطينية إنه لا شك أن الشعب الفلسطيني قدم تضحيات هائلة بالدماء البريئة، حيث هناك 29 ألف شهيد فلسطينى، من بينهم 11 ألف طفل و60 ألف جريح حتى الآن.

وشدد خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»،المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، على أن إسرائيل فشلت فى اقتلاع المقاومة وفرض سيطرتها واستعادة الأسرى، كما فشلت في التطهير العرقى فى قطاع غزة بفضل الموقف المصرى الصلب والرافض ولصلابة وبطولة الشعب الفلسطيني.

واسترسل: موقف الولايات المتحدة الرافض لوقف إطلاق النار هو السبب في استمرار العدوان، متابعا: موقف معيب ويجعلها مشاركة فى الحرب.

ولفت إلى أن إسرائيل تترنح تحت تأثير عوامل منها خسائر بشرية غير معهودة، بالإضافة إلى الخسائر الإقتصادية، متابعا: المركزى الإسرائيلى أكد أن إسرائيل ستخسر نحو ٦٢مليار دولار بانتهاء العدوان.


وأكد على أن حماس جزء من مكونات الشعب الفلسطيني ولا يمكن نفيها بل بالعكس شعبيتها زادت بشكل كبير، متابعا: يجب قطع الطريق على الألاعيب الأمريكية والإسرائيلية.

وأوضح أنه لا أحد يحلم بالعودة إلى مفاوضات مع حكام إسرائيل الفاشيين.

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