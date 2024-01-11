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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كنت عايز حد يكعبلني.. شوبير يحكي كواليس بطولة 86

صدى البلد

كشف الاعلامي احمد شوبير  كواليس بطولة 1986عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير : شوبير يحكي كواليس بطولة 86 هدف شوقي غريب "كنت عايز حد يكعبلني"😂 واحتمالية غياب طاهر أبو زيد عن قبل النهائي لكن اداري أنقذ الموقف .

وكان قد أكد طاهر أبوزيد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه يتمنى التوفيق للمنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا وحصد اللقب بعد غياب منذ عام 2010، مشيرًا إلى أن البطولة دائمًا تشهد مفاجآت كثيرة، وعلى حسب طموحات الفرق ورغبتهم وتجهيزهم نفسيًا، قد تتغيير الأمور على أرض الواقع.

 

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "على الورق فرصة منتخب مصر ليست كبيرة، ولم يحدث نقلة كبيرة بالنسبة لمنتخبنا، في ظل تفوق فرق آخرى، كما أن المنتخب لم يخوض مباريات قوية على مستوى عالٍ، قد تجعلنا نقول أن منتخب مصر تغير كثيرًا، لكن من الممكن أن يكون لنا تواجد قوي، ومع مرور البطولة قد تزيد الحوافز والطموحات".

 

وأضاف: "سنواجه منتخبات قوية في البطولة، وأمم إفريقيا تضم فرق بحجم الكاميرون التي لا يمكن تجاهلها، بخلاف المغرب والجزائر والسنغال وغانا وكوت ديفوار، لكن منتخب مصر دائمًا له حضور دائم في البطولات القارية".

شوبير بطولة ٨٦ الكابتن طاهر ابو زيد طاهر أبو زيد

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