أسرة أسترالية تتعرض لصدمة مروعة لوجود كائن غير متوقع في المنزل|تفاصيل كاملة

أثارت واقعة ولا أغرب لأسرة أسترالية الكثير من الجدل فقد تلقت الأسرة لصدمة مروعة وذلك حينما اكتشفت وجود تمساح خطير في المنزل الواقع في كيب هيلزبورو، شمال ماكاي.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، وجدت العائلة حيوان ضخم في المنزل وظنوا أنه سحلية كبيرة، ولكن بعد الفحص الدقيق أدركوا أنه تمساح صغير”.

وقد نجت الحيوانات الأليفة بالمنزل من أذى التمساح، وقد قام موظفون من إدارة البيئة بوضع التمساح في أنبوب كبير لنقله إلى منطقة "ماكاي".

وقد يأتي هذا الاكتشاف الصادم بعد أيام من بدء قيام ضباط الحياة البرية بالعديد من التحقيقات عن قفز تمساح من الماء إلى قارب صيد في “جين كريك” بالقرب من شاطئ “سانت هيلين”.