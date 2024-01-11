مجدي عبدالغني: زيارة الرئيس أعطت دفعة قوية للاعبي المنتخب قبل أمم إفريقيا

أكد مجدي عبد الغني نجم فريق الأهلي ومنتخب مصر السابق أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعسكر منتخب مصر في العاصمة الإدارية كان لها مفعول السحر قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.



وقال مجدي عبد الغني نجم فريق الأهلي ومنتخب مصر السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" زيارة الرئيس السيسي أعطت دفعة قوية للاعبي المنتخب قبل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية وأتمنى عودة المنتخب باللقب الإفريقي بعد غياب لعدة سنوات ".



وأضاف:"هناك تناغم كبير بين لاعبي المنتخب بقيادة محمد صلاح وهو نجم عالمي وقائد داخل وخارج الملعب ".