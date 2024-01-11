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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق السعيد: منتخب مصر قادر على التتويج بأمم أفريقيا.. وأتوقع تصدر المجموعة

صدى البلد

أكد طارق السعيد نجم منتخب مصر السابق، أنه لابد من التكاتف حاليًا ودعم منتخب مصر بعيدًا عن الانتماءات، مشيرا إلى أن الأوضاع مستقرة للغاية داخل المنتخب في وجود جهاز فني مميز ولاعبين على أعلى مستوى بقيادة محمد صلاح، وأتمنى أن تتجه الأمور في النهاية نحو حصد اللقب وعودة الريادة للفراعنة على مستوى قارة إفريقيا.

 

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "بالتأكيد روي فيتوريا يسير بشكل جيد مع منتخب مصر في الفترة الأخيرة، ولم يحقق نتائج سلبية، ولم يصدر أي مشكلة من جانب أي لاعب سواء أساسي أو بديل، وهي نقطة إيجابية، لذلك علينا دعم اللاعبين والجهاز الفني في الوقت الحالي، بعيدا عن وجهات نظرنا الفنية، لان الجهاز الفني هو من سيحاسب في النهاية".

 

وأضاف: "سبق ولعبنا العديد من البطولات القارية، لكن علينا التركيز واللعب بقوة، وأن يكون هناك روح وتكاتف وأن نكون على قلب رجل واحد، والدور الجماعي مهم للغاية، وضرورة توحيد الصفوف، من أجل تقديم أفضل مستوى".

 

وواصل: "الأفضل لوسط الملعب محمد النني ومروان عطية وإمام عاشور، وفي الدكة زيزو وحمدي فتحي، وأي مباراة يكون لها سيناريوهات خصوصا اللقاء الأول امام موزمبيق ثم غانا، وقادرين على عبور دور المجموعات، ويجب وضع حالة الاصابات والاجهاد في حسابات الجهاز الفني، وكل شئ وارد، لكن الخماسي الموجود في الوسط اسماء كبيرة، ويجب تقسيم المباريات بينهم".

 

وأكمل: "اتوقع أن يتصدر منتخب مصر المجموعة، وقادر على الفوز أمام موزمبيق والرأس الأخضر، والتعادل أمام غانا".

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