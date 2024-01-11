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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكشف عن مفاجآت بعقد ناصر منسي مع الزمالك.. تفاصيل

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي البنك الأهلي أوقف مفاوضاته لضم ثنائي الزمالك ناصر منسي ومحمد عبدالغني.

 

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "ناصر منسي طلب من البنك الأهلي الحصول على نفس راتبه من الزمالك وقدره 15 مليون جنيه في الموسم، وعقد اللاعب الموثق في اتحاد الكرة بـ13 مليون و67 الف".

 

وأضاف: "البنك الأهلي كان يمنح ناصر منسي 6 مليون سنويا، وفوجئوا بتقاضيه مبلغ وصل لـ15 مليون في الزمالك، ووصل عقده في 4 سنوات 67 مليون جنيه".

 

وواصل: "عقد ناصر منسي غريب للغاية، وشيكابالا يحصل على 9 مليون جنيه في الزمالك، وكهربا في الاهلي لم يصل راتبه إلى 11 مليون جنيه".

 

وزاد: "مستحيل أن يدفع أي نادٍ لناصر منسي 15 مليون في الموسم، لان ذلك حدث في غفلة من الزمالك".

 

وأكمل: "محمد عبدالغني يريد 10 مليون جنيه في الموسم من نادي البنك الأهلي، وهو يحصل من الزمالك على 6 مليون فقط".

 

وأتم: "يجب على إدارة الزمالك تقنين تلك الرواتب حتى لو وصلت لرحيل بعض اللاعبين، هناك لاعبين تحصل على رواتب عالية ولا تقدم المطلوب".

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