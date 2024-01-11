نجم مصر السابق: الابتعاد عن الانتماءات يمنح المنتخب الأفضلية بأمم أفريقيا

أكد سيد معوض، أن منتخب مصر لديه أفضلية كبيرة على باقي فرق القارة، في ظل تاريخ الفراعنة بالإضافة للنتائج القوية خلال النسخ الماضية، وكذلك وجود محمد صلاح الذي يعتبر واحدًا من أبرز لاعبي العالم حاليًا، فهو رقم 1 على مستوى القارة حاليًا، وأحد المحترفين الأقوياء في البريميرليج.

وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هناك دعم قوي ويجب مساندة الجميع، وهناك نقطة إيجابية في إلغاء أحد الإعلانات التي تثير التعصب وتحاول التقليل من عزيمة اللاعبين، وكلمة محمد الشناوي كانت رائعة، جميع اللاعبين حاليا في منتخب مصر ولابد من الابتعاد عن الانتماءات، ونتمنى الفوز على موزمبيق لأنه سيكون دفعة كبيرة في بداية المشوار".

وأضاف: "هناك ميزة هامة لمنتخب مصر وهي ان معظم اللاعبين في فورمة طيبة للغاية، وزيزو من اللاعبين المميزين، لكن طريقة لعب منتخب مصر ليست مثل الزمالك، ولكن له دور دفاعي أكبر في ظل وجود محمد صلاح في الجبهة اليمنى، ورغم طريقة اللعب تؤثر على أداء زيزو، لكنها تساهم في نجاح الفريق ككل".

وواصل: "يجب ان ناخذ المباريات خطوة بخطوة، التركيز اولا على الفوز أمام موزمبيق، ومن ثم التفكير في مواجهة غانا التي لا تعتبر في أفضل احوالها، ولابد من تقديم افضل مستوى، وعندما يظهر الفريق بمستوى قوي يجد مساندة كبيرة من الجماهير، وهو ما حدث في النسخة السابقة بعدما خاض اللاعبون مواجهات قوية، بل وتم الاحتفال بهم والاشادة بما قدموه، والفوز باللقاء الأول سيكون دافع قوي للفوز باللقب".

وأكمل: "منتخب السنغال في البطولة السابقة كان الأفضل جماعيًا وقدم مستوى جيد، ولكن حدث تغيرات كثيرة في شكل الفريق، والمواجهة حاليا مع السنغال متكافئة، لكن في وقت سابق كان هناك تفوق واضح لهم، والمباريات الودية قبل البطولة ليست مقياس على المستوى خلال البطولة، ودائمًا هناك مدربين تقول أنها غير مرشحة لكن رغبتهم تكون كبيرة في الفوز باللقب".

وتابع: "كل الفرق ستقدم أفضل مستويات لها من أجل الاستمرار في المنافسة للنهاية، كما أنها فرصة جيدة للاعبين كثيرين للظهور بأداء جيد، خصوصا أن البطولة محل متابعة كبيرة، وبيرسي تاو لاعب اساسي في منتخب جنوب افريقيا، لكن هناك عناصر آخرى من الدوري المصري قد لا تحصل على فرصتها مثل محمد الشيبي خصوصا في وجود اشرف حكيمي ومزراوي".

وأتم: "اتوقع تونس ومالي كأول وثاني من المجموعة، بينما ستتأهل جنوب إفريقيا كأفضل ثوالث، ونتائج مصر مع الفرق العربية ستكون صعبة التوقع، لكن أقوى مواجهة مصر والمغرب لو لعبنا ضدهم في الادوار الاقصائية قد نذهب لركلات الجزاء، وقادرين على التغلب على الجزائر بفارق هدف، وكذلك قادرين على تحقيق نتيجة ايجابية امام تونس رغم نتيجة الماتش الودي".