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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الأهرام": القمة الثلاثية دقت أجراس الخطر ونبهت الضمير الإنسانى إلى حقيقة ما يجري في غزة

القمة الثلاثية
القمة الثلاثية

أكدت صحيفة "الأهرام" أن القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، في مدينة العقبة أمس، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعثت العديد من الرسائل للعالم.


وأوضحت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر اليوم الخميس، تحت عنوان "رسائل القمة الثلاثية"، أنه كان على رأس تلك الرسائل، إعادة تأكيد اللاءات العربية الثلاث، وهي: لا لتصفية القضية الفلسطينية، لا للتهجير القسري لأهالينا في غزة إلى خارج وطنهم، ثم لا لبقاء آلة القتل الهمجية الإسرائيلية الغاشمة واستمرارها في حصد أرواح الفلسطينيين الأبرياء، بدون رحمة أو شفقة.


وأشارت إلى أن القادة الثلاثة شددت على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، لأنه لم يعد مقبولا استمرار هذا الجنون الإسرائيلي أكثر من ذلك. وأكد القادة أن الإبادة الجماعية، التي تحصد أرواح الأطفال والنساء وكبار السن، دون تمييز، يجب أن تتوقف فورا. وعلاوة على ذلك، يجب السماح بتدفق المساعدات الإنسانية والطبية حتى يمكن إنقاذ المرضى والمصابين الذين هم في أمس الحاجة للعلاج.


وأضافت الصحيفة أن القمة الثلاثية جاءت لتدق أجراس الخطر للعالم كله، ولتنبيه الضمير الإنساني إلى حقيقة أن ما يجرى في غزة هو كارثة لم يشهد العالم لها مثيلا من قبل، نظرا إلى أن ضربات جيش الاحتلال الإسرائيلي ليس لها أي هدف سوى الانتقام المجنون، دون أي اعتبارات إنسانية أو عقلانية.


ولفتت إلى أن القادة الثلاثة أوضحوا، خلال مباحثاتهم، أن الحل الوحيد لهذا الوضع المتدهور هو البدء فى تحقيق التسوية العادلة الشاملة، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، داخل حدود ما قبل 5 يونيو 1967، وطبعا البداية هي الوقف الفوري لإطلاق النار.


وأشارت إلى أن القادة لفتوا الانتباه إلى أن الوضع الحالي ينذر بامتداد الحرب إلى جبهات جديدة، وها نحن نشهد ما يجرى في جنوب لبنان، وفي الضفة الغربية، التي قد تنفجر فيها انتفاضة جديدة لن تبقى ولن تذر، وستكون إسرائيل غير قادرة على إنهائها. 


وأكدت صحيفة "الأهرام"ـ في ختام افتتاحيتها إن توسيع جبهات الحرب الحالية في غزة ستكون له عواقب وخيمة على منطقة الشرق الأوسط بكاملها، وحتما ستمتد العواقب إلى كل دول العالم، لأن المنطقة هي الممر الأساسي لكل متطلبات الحياة لأوروبا والغرب، متسائلة "هل ينصت قادة إسرائيل لصوت العقل والضمير قبل فوات الأوان؟!".
 

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