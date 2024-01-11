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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتظام حركة المرور في القاهرة .. وتعامل فوري مع الحوادث والأعطال

ارشيفية
ارشيفية

تشهد اليوم الخميس معظم المحاور الحيوية سيولة مرورية وانتظام حركة المرور بجميع الطرق الرئيسية بالقاهرة، ولا يوجد اي غلق للطرق وسط انتشار أمني بجميع المحاور.

( عمليات المرور )

تقوم غرفة عمليات مرور القاهرة بدور كبير في رصد ومتابعة كاميرات المراقبة للتعامل الفوري مع اي كثافات مرورية أو حوادث أو اعطال بالطرق وتوجيه رجال وونش المرور لسحب اي حادث يتسبب في تعطيل حركة المرور .

( حملات علي الطرق )

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم ، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

( عقوبة طمس اللوحات المعدنية )

وتواصل الأجهزة الأمنية شن حملاتها مكبرة لضبط مخالفات عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبات في المكان المقرر لها أو إحداث أي تغيير فيها.

ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يقومون بطمس اللوحات المعدنية للسيارات، بإيقاف تراخيص المركبات المخالفة لمدة 6 أشهر وفقاً للقانون.

( حالة الطقس )

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس بالتزامن مع المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد وتسبب في تراجع درجات الحرارة بشكل ملحوظ إلى درجة الصقيع، كما تصل الحرارة الصغرى 2 درجة فقط لتلامس الصفر مئوية على سانت كاترين.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد . شديد البرودة ليلا على أغلب الانحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.

وبحسب الأرصاد، توجد أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة الى مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة والقاهرة الكبرى واقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة ، وهناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة .

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