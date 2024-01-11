"الجمهورية": قمة العقبة جاءت في إطار ثوابت عربية تقف بقوة مع الفلسطينيين

أكدت صحيفة (الجمهورية) أن الأوضاع في قطاع غزة أصبحت مأساة عالمية وإنسانية تقشعر لها أبدان البشر في كل مكان.. مشيرة إلى أن أرض غزة أصبحت مقبرة كبرى ليس فقط للضحايا والشهداء بالآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني بل أصبحت أيضا مقبرة للإنسانية كلها ومقبرة للقانون الدولي ومقبرة للقيم المتعارف عليها في الانحياز إلى جانب السلام ضد الحرب.



وذكرت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر اليوم الخميس، تحت عنوان "قمة.. رفض العدوان"، أن شياطين الحرب في إسرائيل تصوروا أنهم يستطيعون الانفراد بقرار الفعل العسكري والعدوان بلا حدود لكن العالم كله الآن، يقف بقوة ضد شياطين الحرب والعدوان في تل أبيب ويرفض قيم استباحة القتل والتوسع في أستخدام آلة الحرب الإسرائيلية الغاشمة بلا حدود.

القمة الثلاثية



وأوضحت أنه في هذا الإطار يأتي انعقاد القمة الثلاثية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله ملك الأردن والرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة العقبة الأردنية بهدف وقف الحرب والعدوان ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة وتنسيق المواقف المصرية والعربية لوضع حد لهذه الحرب ووقف النار فورا وإيصال المساعدات الإنسانية لأهل غزة بلا انقطاع.



وأشارت الصحيفة إلى أن مصر اتخذت موقفا مبدئيا حازما منذ اللحظ الأولى رفضت فيه بشدة الأهداف التوسعية الإسرائيلية ووقفت بشكل مطلق ضد كل محاولات ومؤامرات التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة.



ولفتت إلى أن موقف مصر الثابت وراء الاقتناع العالمي الواسع حاليا بضرورة تفعيل مقررات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة فيب حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس.



واختتمت صحيفة (الجمهورية) افتتاحيتها، بأنه من أجل ذلك يلتقي الزعماء الثلاثة في قمة العقبة في إطار ثوابت عربية تقف بقوة مع الشعب الفلسطيني وحقوقه في الأرض والدولة المستقلة .. ضد العدوان الإسرائيلي التوسعي.

