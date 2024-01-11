عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كارثة في الاحتلال.. رئيس الأركان الإسرائيلي متهم بتسريب وثائق سرية

رئيس الأركان الإسرائيلي
رئيس الأركان الإسرائيلي

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقاً في تسريب وثائق سرية إلى جهات مدنية.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي قد يكون متورطا في تسريب الوثائق السرية إلى الجهات المعنية.

وليست هذه الأزمة الوحيدة التي تعيشيها دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ هجوم حماس الذي وقع في 7 أكتوبر الماضي، حيث يتعرض الاحتلال الإسرائيلي للعديد من الأزمات والانشقاقات بين قادة الحرب وبعضهم ووزراء الحكمة الإسرائيلية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو.

وكشفت وسائل الإعلام العبرية، عن أزمة حادة داخل حكومة الحرب الإسرائيلية، وذلك على خلفية الانفجار الذي وقع في جلسة مجلس الوزراء السياسي والأمني ​​بعد أن هاجم عدد من الوزراء رئيس الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي.

ووفقا لوسائل الإعلام، تبادل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوزير في حكومة الحرب بيني جانتس الاتهامات بينهما.

جاءت المناوشات بين الاثنين بعد كلمات الوزير بيني جانتس التي هاجم فيها سير جلسة مجلس الوزراء.

بعد عملية عسكرية.. انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنين

مجموعة حيوانات تثير الذعر في جنود الاحتلال |ماذا يحدث بجنوب لبنان؟

جيش الاحتلال الإسرائيلي رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي الاحتلال الاسرائيلي الجيش الإسرائيلي تسريب وثائق سرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|تراجع جديد في أسعار الذهب بسبب شهادات الـ27%..وعيار 21 الآن مفاجأة

الجماهير هتتغنى باسمه.. مجدي عبد الغني يعلن مفاجأة بشأن رمضان صبحي والعودة لـ الأهلي

نزلت 10 جنيهات |هبوط فى أسعار الدواجن بالبورصة اليوم الخميس

خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة| منخفض جوي وانخفاض الحرارة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن الخطيب.. تفاصيل

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

برد طوبة.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح تضرب مصر خلال الساعات المقبلة

أهم دعاء في هذه الأيام.. ردده مهما كان وضعك المادي أو الاجتماعي

موضوعات متعلقة

بعد عملية عسكرية.. انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنين

مجموعة حيوانات تثير الذعر في جنود الاحتلال |ماذا يحدث بجنوب لبنان؟

محلل أردنى : دولة الاحتلال لديها رغبة في إطالة أمد الحرب

المتحدث باسم الاحتلال: نواصل تدمير بنى تحتية لحزب الله وحركة حماس

اعترافات أمريكية تصدم الاحتلال.. اجتماعات متوترة بين بلينكن ومجلس الحرب الإسرائيلي

ثغرة أمنية.. إسرائيلي ينتحل صفة ضابط بجيش الاحتلال للحصول على معلومات سرية

كتائب القسام تعلن بث مقاطع من استدراجها لقوات الاحتلال في الشيخ رضوان

استشهاد 4 من طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في استهداف الاحتلال لسيارة إسعاف

ترشيحاتنا

الإدارة حسمت الأمر رسميا.. من أول الراحلين عن ليفربول بالميركاتو الشتوي؟

استخراج بطاقة الرقم القومي لسيدات هذه القرية بالمجان| تفاصيل وصور

قلق بالغ في أمريكا بسبب الخلافات بين زيلينسكي وقائد الجيش الأوكراني |تفاصيل

النفير العام.. بيان عاجل من حماس إلى الشعب الفلسطيني بشأن المسجد الأقصى

تحطيم تسلا.. BYD تكشف عن سيارة كهربائية بقوة 1000+ حصان

دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل تكشف الانقسامات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملايين أسماك السردين تصل ميتة لشاطئ فلبيني قبل زلزال في البحر| صور

أوف شولدر.. نور الزاهد تبرز جمالها في أحدث ظهور| شاهد

تفقد السيطرة .. مقطع فيديو لفتاة شابة يشعل غضب السوشيال ميديا

فرو وملابس جذابة.. ياسمين صبري تبهر متابعيها بأحدث إطلالة| شاهد

فيديو

حقيقة زواج ملك قورة ورد فعل والدتها.. فيديو

فيديو لسيدة أمريكية تتعرّض للعنصرية يثير ضجة عبر السوشيال ميديا.. شاهد

بـ«تاتو» أمام الكعبة.. زوجة المخرج مجدي الهواري تثير الجدل أثناء أدائها العُمرة|فيديوجراف

وفاء عامر تعتذر عن عدم المشاركة في مسلسل أولاد الحاج متولي..اعرف السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: من أنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ