كارثة في الاحتلال.. رئيس الأركان الإسرائيلي متهم بتسريب وثائق سرية

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقاً في تسريب وثائق سرية إلى جهات مدنية.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي قد يكون متورطا في تسريب الوثائق السرية إلى الجهات المعنية.

وليست هذه الأزمة الوحيدة التي تعيشيها دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ هجوم حماس الذي وقع في 7 أكتوبر الماضي، حيث يتعرض الاحتلال الإسرائيلي للعديد من الأزمات والانشقاقات بين قادة الحرب وبعضهم ووزراء الحكمة الإسرائيلية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو.

وكشفت وسائل الإعلام العبرية، عن أزمة حادة داخل حكومة الحرب الإسرائيلية، وذلك على خلفية الانفجار الذي وقع في جلسة مجلس الوزراء السياسي والأمني ​​بعد أن هاجم عدد من الوزراء رئيس الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي.

ووفقا لوسائل الإعلام، تبادل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوزير في حكومة الحرب بيني جانتس الاتهامات بينهما.

جاءت المناوشات بين الاثنين بعد كلمات الوزير بيني جانتس التي هاجم فيها سير جلسة مجلس الوزراء.