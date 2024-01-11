الهلال الأحمر: مساعدات مصر لغزة تزيد بـ3 أضعاف عما قدمته الدول العربية والصديقة

أعلن الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر في شمال سيناء، أن حجم المساعدات التي تم دخولها من مصر إلى قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي ومازالت تدخل تزيد بـ 3 أضعاف عن المساعدات التي تأتي من الدول العربية والصديقة.

وقال الدكتور زايد، خلال اتصال هاتفى مع قناة "دي إم سى" الفضائية لبرنامج " مساء دي إم سى"، إنه يوجد تعاون وتنسيق تام بين الهلال الأحمر والهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة الصحة وهيئة الإسعاف ومؤسسات المجتمع المدني لإيصال المساعدات.

استقبال المصابين وتوزيعهم

وعن المصابين من قطاع غزة، أوضح الدكتور زايد، أنه يتم يوميا استقبال المصابين وتوزيعهم على مستشفيات العريش و المستشفيات الأخرى فى محافظات إضافة إلى تقديم الدعم النفسى اللازم لھم.

وأضاف :"نستقبل يوميا المصابين من خلال أطقم الهلال الأحمر المصري ولدينا فرق دعم نفسى يستقبلون المصابين بعد مرورهم من معبر رفح البرى"، متابعا، :"نعمل على إيصال كل المصابين للمستشفيات في مدينة العريش أو في المستشفيات الأخرى في كافة محافظات الجمهورية ".