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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الامتحانات بكلية التربية ويشيد بانضباطها

صدى البلد

 تفقد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ العملية الامتحانية بكلية التربية بنين بالقاهرة.

 وذلك في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم بإشراف فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة. 

وكان في استقبال فضيلته الدكتور خالد عرفان، عميد الكلية، والدكتور جمال الهواري، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عطية السيد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حمدي أيوب، رئيس كنترول الفرقة الرابعة، والدكتور أشرف سعد، رئيس كنترول التصحيح الآلي والاختبارات الإلكترونية.

وخلال جولته أشاد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بانضباط العملية الامتحانية، واستعدادات الكلية والتي كان لها الأثر الكبير في تهيئة الجو المناسب للطلاب.

كما أشاد بمدى التنوع القائم في نظم التقويم بالكلية؛ حيث شهد أداء طلاب الفرقة الرابعة لاختبار الأصول الفلسفية للتربية بنظام البابل شيت، وشعبة الخدمة الاجتماعية بنظام الاختبار الإلكتروني، مشيدًا بجاهزية ومهارة أعضاء هيئة التدريس في أداء مثل تلك الاختبارات.

ومن جانبه عرض الدكتور خالد عرفان للجانب الإنشائي في الكلية من خلال بعض القاعات التدريسية الجديدة، وحجرات أعضاء هيئة التدريس، مبينًا عزم الكلية على التطوير الشامل لكل مرافق الكلية، إضافة إلى تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس من خلال الدورات التدريبية وورش العمل المختلفة.

وفي نهاية الجولة استمع نائب رئيس الجامعة لآراء مجموعة من الطلاب حول الامتحانات،  والذين أشادوا بجهود إدارة الكلية، ودعا فضيلته بالتوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب، مثمنًا وعيهم بقضايا وطنهم وأمتهم.

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