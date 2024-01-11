تموين الدقهلية: ضبط 77 مخالفة متنوعة في الأسواق والمخابز بـ 6 مراكز

تمكنت مديرية تموين الدقهلية، من ضبط 77 مخالفة متنوعة في حملات تموينية على 6 مراكز وهي "المنصورة - السنبلاوين - المحلية - طلخا - بني عبيد - ودكرنس"، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومكافحة الغش التجاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وقال المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية السيد دايرة - في بيان اليوم الخميس - "إن الحملات أسفرت عن تحرير 77 مخالفة خلال المرور عل الأسواق والمخابز وذلك للتأكد من انتظام العمل بالمخابز والالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته، بالإضافة إلى ضبط 160 كجم من اللحوم البلدية و2 طن من السكر التمويني و2 طن من الدقيق المدعم وقد تم التحفظ على المضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية".



ووجه دايرة؛ بتكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات.

