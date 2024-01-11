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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

النفير العام.. بيان عاجل من حماس إلى الشعب الفلسطيني بشأن المسجد الأقصى

المسجد الأقصي
المسجد الأقصي

دعت حركة حماس، اليوم الخميس، الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ومدينة القدس إلى النفير العام والذهاب بأعداد كبيرة إلى المسجد الأقصي غدا الجمعة.

وقالت حركة حماس في بيان لها: "ندعو جماهير شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية ومدينة القدس والداخل المحتل، إلى النفير العام وشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك، غداً الجمعة، وتحدّي كل العوائق التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي؛ في منعه الوصول إليه والصلاة والرباط فيه". 

وأضافت حماس: "ليكن غداً الجمعة يوماً مشهوداً لكسر الحصار المفروض عن المسجد الأقصى المبارك، منذ أكثر من 13 أسبوعاً، وللتأكيد مجدّداً أنَّ قبلة المسلمين الأولى وثالث الحرمين الشريفين لن يكون إلاّ إسلامياً خالصاً، ولا شرعية ولا سيادة لـ الاحتلال الإسرائيلي على جزء منه".

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