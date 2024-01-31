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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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معجزة ربانية.. اكتشاف نوع من النمل يعالج الجروح الخطيرة

صدى البلد

أثبتت دراسة عالمية حديثة وجود مادة كيمائية موجودة بنوع معين من النمل لها تأثير المضادات الحيوية وتعمل على علاج الجروح العميقة .

ما هو نمل ماتابيلي Megaponera analis 

اكتشف العلماء أن نمل الماتابيلي Megaponera analis ينتج مادة تحتوي على عناصر تساعد على معالجة الجروج ويتواجد هذا النوع من النمل  في مناطق مختلفة من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

 يتغذى نمل ماتابيلي حصريًا على النمل الأبيض، مما يعني أنه يتعين على مجموعات النمل بشكل دوري القيام بغارات على مستعمرات النمل الأبيض القريبة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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