أسرع طريقة لاستخراج البطاقة الشخصية

تحرص الدولة على تنويع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن للتسهيل عليه، إذ أتاحت وزارة التخطيط المراكز التكنولوجية لتقديم نفس الخدمات للمواطن، إضافة إلى المراكز التكنولوجية المتنقلة، لتقديم نفس الخدمات.

وأوضح الدكتور أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون التحول الرقمي،خلال تصريحات تلفزيونية، أن فكرة المراكز التكنولوجية تقوم على سرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمواطن، والتيسير عليه بشكل كبير، إذ يحصل المواطن على كل خدماته من مكان واحد من هذه المراكز الموجودة في قرى حياة كريمة بالمحافظات، لافتاً إلى أن، «المواطن هيقدر يطلع البطاقة الشخصية في 30 دقيقة».

وأشار إلى أنه يتم طلب المراكز المتنقلة إلى أي مكان، إذ جرى توفير 250 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا، لتقديم خدمات الأحوال المدنية والمرور والتوكيلات والتوثيق وغيرها حتى المنازل.

وبين أن أعداد المراكز التكنولوجية التي تقدم خدمات المحليات وصلت إلى 300 مركز تكنولوجي، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف قبل نهاية 2025 أن تكون جميع المحافظات مغطاة بالكامل بمراكز الخدمات المجمعة.