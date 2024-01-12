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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مفاجأة تحقيقات أمن الدولة..رئيس شركة المياه تزوج الوسيطة عرفي بعد علاقة غير شرعية

أرشيفية
أرشيفية

أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان وموظفا بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان ومحاسبا بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان ومهندسا مدنيا  ومالـك المكتـب الدولي للتوريدات إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بطلب وتقديم وأخذ لنفس عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباته.

 

قرر المتهم الأول رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب الصرف الصحي بمحافظة أسوان بأنه في غضون نوفمبر 2021 تعرف إلي المتهمة السادسة بمناسبة عملها بالشركة الدولية للصناعات والمشروعات -وميل شركة ماز للسيارات والمختص في صيانة سيارات الشركة محل رئاسته وعلي إثر تطور علاقتهما إلي علاقة عاطفية غير شرعية اعتاد لقاءها في أماكن عامة، كما جمعهما لقاءين بغرفته في أحد الفنادق بمحافظة أسوان وتزوجها عرفيا، وأنها توسطت لديه في إسنادها إلى شركة المتهم الخامس وتسهيل إجراءات صرف المستحقات المالية عنها فوافقها واعتمد مذكرة الاحتياج والطرح وقيمتها التقديرية ومحضر لجنة البت وأمر التوريد للمواسير محل التعاقد.

 

وشهد عضو هيئة الرقابة الإدارية بورود معلومات إليه أكدتها تحياته بطلب المتهم الأول رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان عطايا علي سبيل الرشوة من المتهم الثالث الممثل القانوني الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بأسوان، بوساطة المتهمة السادسة مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه بمحطة مياه النصراب وقاعة التدريب بمحطة مياه فريال بمحافظة أسوان إلى الجمعية المشار إليها.

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