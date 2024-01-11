خبير: رفض إسرائيل وأمريكا حل القضية الفلسطينية يعرقل السلام في المنطقة

قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن سياسة مصر قائمة على ضرورة تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية وعدم انفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية ومدينة القدس لأنهم ركيزة أساسية في إقامة الدولة المستقلة، مطالبا العالم العربي والإسلامي بممارسة الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لتسوية القضية الفلسطينية وتحقيق هذا الحلم على الأسس الشرعية.

وأضاف مختار غباشي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن حل القضية الفلسطينية ينهي العديد من الأمور في الشرق الأوسط ويخمد التوتر الذي تشهده المنطقة، لافتا إلى أن هناك ثوابت عربية ومصرية تؤكد ضرورة حل هذه القضية على أساس الشرعية الدولية ولكن هناك رفض من أمريكا وإسرائيل وهو ما يعرقل عملية السلام.

وتابع نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية أكدت على رفض تهجير سكان قطاع غزة سواء بشكل طوعي أو قسري، ولا بديل عن حل القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية بشكل مستقل.