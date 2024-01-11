عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فوق خزان المياه.. هندي يتراجع عن إنهاء حياته ويفشل في إنقاذ نفسه

خزان مياه
خزان مياه

توفي رجل هدد بالتخلص من حياته من أعلى خزان مياه يبلغ ارتفاعه 50 قدمًا في منطقة تشوتا أوديبور بولاية جوجارات الهندية بعد أن انزلق على سلم معدني أثناء محاولته النزول بعد أن "أقنعه" مسئولو فرقة الإطفاء بالتخلي عن الانتحار.

txt

سوريا.. حريق بالمستشفى الوطني في اللاذقية وتدخل عاجل للدفاع المدني

txt

البنتاجون يعلن إرسال سفن إضافية لمواجهة الحوثيين في البحر الأحمر


وذكرت وسائل إعلام هندية، أن الحادثة وقعت عندما تسلق أحد سكان بلدة تشوتا أوديبور خزان المياه وبدأ بالتهديد بالقفز، في محاولة لإعادة المشهد الشهير من الفيلم الهندي شولاي.


وفي السياق ذاته ذكر مسئولو الإنقاذ أنه تم تلقي مكالمة بشأن رجل تسلق خزان مياه "وهدد بالانتحار لأسباب غير معروفة". وهرع مسؤولون من إدارة الإطفاء ومركز الشرطة المحلي إلى مكان الحادث وحاولوا إثناء الرجل عن محاولة الانتحار.


وبعد الكثير من الجهد وافق الرجل على النزول وداس على السلم المعدني لخزان المياه لكن بمجرد نزوله بضع درجات، فقد توازنه وانزلق، وسقط بالقرب من المنصة واصطدم بالأرض، مصابًا بجروح خطيرة وفاقدًا للوعي، وتم نقل الرجل على وجه السرعة إلى المستشفى غير أنه توفي متأثرًا بجراحه.
 

وقالت الشرطة إنها "وصلت سريعًا إلى المكان وحاولت التحدث مع الرجل، محاولة إقناعه بالنزول، وكان مترددًا في البداية لكنه وافق في الأخير على التراجع عن الانتحار، لكن للأسف انزلقت قدمه أثناء نزوله على السلم المعدني، ولم يتمكن ضباط الإطفاء من الإمساك به".

الإنتحار خزان مياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيتوريا يطيح بـ 4 لاعبين من قائمة المنتخب قبل انطلاق البطولة

الصيدليات هتنهار.. الغرف التجارية تحذر.. ومكسب الأدوية يقترب من الصفر |الحلول والتفاصيل

مفاجأة بالتحقيقات.. رئيس مياه أسوان أقام علاقة غير شرعية مع موظفة بشركة شهيرة|خاص

دعاء شهر رجب .. 5 كلمات رددها يفتحها الله لك فتحا عجيبا

52 مليار دولار| مفاجأة بشأن الديون المستحقة على مصر.. وبشرى سارة مرتقبة

4 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد اليوم

مفاجأة.. الرقابة الإدارية: رئيس شركة المياه بأسوان حصل على سيارة رشوة من عشيقته(خاص)

الزمالك يحصل على توقيع لاعب بيراميدز

موضوعات متعلقة

خطر الإصابة بنزلات البرد..تأثير كورونا على المصابين في فصل الشتاء

لاعبة عالمية تفقد منصبا مهما بسبب دعمها لأهالي غزة

سيدة كندية تزرع 50 شريحة في جسدها لغرض غريب .. ما القصة؟

تعويض سجين أمريكي بـ 25 مليون دولار لسبب صادم

مذيعة «سي إن إن» تعلن إصابتها بمرض خطير

أكبر منتزه ترفيه بالعالم.. رقم جديد تحققه الصين في موسوعة جينيس

كأس السوبر.. تشافي يعلن عن أمل برشلونة في حفظ ماء الوجه

يعود تاريخها لـ1.75 مليار سنة.. دليل جديد على بداية الحياة بكوكب الأرض

ترشيحاتنا

أكبر مصنع في العالم| حكاية هرم مصر الرابع.. الاستعداد للافتتاح الشهر المقبل

رسميا.. ننشر أسماء وزراء الحكومة الفرنسية الجديدة

خالد أبو بكر: تحيا جنوب إفريقيا

جرينوف وبنادق آلية وخرطوش.. تفاصيل مطاردة الشرطة لعناصر إجرامية بأسيوط

خطفوني وأجبروني على توقيع إيصالات أمانة.. الأمن يكشف حقيقة فيديو الفيس بوك

البنتاجون يعلن إرسال سفن إضافية لمواجهة الحوثيين في البحر الأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكوبين دقيق.. طريقة عمل التوست في المنزل

رفقة الفيشاوي.. صور وضعت دينا في مأزق

مي حلمي تثير جدل الجمهور بشنطها الكبيرة في دبي.. شاهد

في خمس دقائق.. طريقة عمل الكريب بأقل التكاليف

فيديو

ارتبطت بشخصية بارزة.. حقيقة زواج الفنانة ملك قورة ورد فعل والدتها

اعترافات صيدلي مدينة نصر بفيديوهات مواقعة السيدات.. حوار خاص من داخل القفص «فيديوجراف»

مستند غير متوقع.. مدحت العدل يكشف مفاجأة في أزمة تراث أم كلثوم|فيديو

حق فتاة الإسكندرية.. تطورات جديدة في قضية سفاح الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: من أنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ