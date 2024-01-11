فاروق حسني: أكملت رسالتي بعد أن تركت الحكومة

أكد فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، أن الخطاب السلفي تراجع كثيرا عما سبق، مشيرا إلى أن المبدع ان لم يخلق حالة فهو غير موجود، فالحالة هي أساس الإبداع.

وقال فاروق حسني، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه أرى أنه من الضرورى عقدد مؤتمر للبحث عن الحقيقة في الثقافة، مؤكدا أنه سيكون من خلال هذا المؤتمر كشف لتفاصيل هامة عن أهمية الثقافة.





مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون

وتابع وزير الثقافة الأسبق، أنه أكملت رسالتي بعدد أن تركت الحكومة من خلال مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون.