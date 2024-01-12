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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القرش: تطبيقات خاصة لتوعية الفلاحين بأهمية استخدام التقنيات الزراعية الحديثة

وزير الزراعة
وزير الزراعة

شدد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، على أهمية الاستعانة بالإرشاد الرقمي والتطبيقات الحديثة حتى تصل إلى جميع المزارعين في كل محافظات الجمهورية.

وأضاف الدكتور محمد القرش، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الفرق الإرشادية تستهدف تحويل البحوث العلمية التطبيقية إلى شكل إرشادي للمزارع، موضحا أنه تم إدخال العديد من الأجهزة التقنيات الحديثة في الزراعة مثل الزراعة على المصاطب، وهناك أصناف جديدة تم استخدامها ساهمت في زيادة الإنتاج.

تابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، لدينا أكثر من 5 آلاف حقل إرشادي في محصول القمح على مستوى الجمهورية لتحسين جودة الإنتاج زيادة المحصول وبالتالي دخل المزارع، وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين.

وأكد الدكتور محمد القرش، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتطوير قطاع الزراعة في كافة المجالات المختلفة لتقديم خدمة جيدة وتليق بالفلاح المصري واطلاعه على طرق الزرعة الحديثة من خلال فرق الإرشاد.
 

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