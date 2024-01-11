انعقاد مجلس الحديث الثالث بمسجد الإمام الحسين

تواصل وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية عقد مجالسهما العلمية ، حيث يعقد مجلس الحديث الثالث لاستكمال قراءة وشرح أحاديث كتاب: "الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار (صلى الله عليه وسلم)" للإمام النووي (رحمه الله) ، يوم الأحد القادم الموافق 14/ 1/ 2024م، عقب صلاة العصر مباشرة، بداية من باب: القراءة بعد التعوّذ، وحتى نهاية باب: الدعاء بعد التشهد الأخير .

وقالت الوزارة: سينعقد المجلس بمشيئة الله تعالى بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر.

وهم: د. أحمد عمر هاشم - عضو هيئة كبار العلماء، د. أحمد معبد عبدالكريم - عضو هيئة كبار العلماء، د. صبحي عبدالفتاح ربيع - أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، د.م محمد عبدالفتاح الدسوقي، أستاذ الحديث وعلومه المساعد بجامعة الأزهر، ومنح إجازات على يد كبار علماء الحديث لكل من يحقق حضورًا فعليًّا أكثر من 75%، والباقي عبر وسائل التواصل من الأئمة والواعظات والطلاب الجامعيين وغيرهم.