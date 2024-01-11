متحدث الرئاسة: المسار المصري تجاه فلسطين أسفر عن هدنة وإدخال المساعدات

قال المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القيادة السياسية لديها العزيمة والإصرار في الدفع للتوصل إلى وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية خلال مداخله هاتفية مع برنامج يحدث في مصر المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، أن هناك خطر أكبر يهدد المنطقة بأسرها حال اتساع دائرة الصراع.

وسائل متنوعة

وبشأن عدم تقدم الدول العربية بدعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، أوضح المستشار أحمد فهمي أن هناك وسائل عديدة ومتنوعة تؤدي إلى نفس وكل دولة أو جهة تسعى في الطريق الذي تراه مناسبا للوصول الهدف.

وأضاف أن هدف مصر تجاه القضية الفلسطينية واضح من البداية وهو حقن دماء أبناء الشعب الفلسطيني، ومن ثم قامت دولة فلسطينية.

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن المسار المصري تجاه القضية الفلسطينية فعال وأسفر عن الكثير من النتائج منها التوصل إلى هدنة استمرت لأيام تم من خلالها إدخال المساعدات إلى أهالي قطاع غزة.