متصلة: اكتشفت خيانة زوجي لي؟.. وأمين الفتوى: ظبطي مهاراتك

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة مفاده إنها تقوم بالدعاء على أولادها أثناء التربية؟

متصلة: بدعي على أولادى؟

وقال أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الافتاء المصرية، خلال فتوى، اليوم الخميس: "اللى بتعمليه ده خطر، وممكن ربنا يستجيب لدعوة منك، هتعملى ايه بقي ساعتها".

واضاف: "كمان ممكن تكونى انتى مش متمكنة من التربية، وممكن ولادك يبقوا صح وانتى غلط، واختلفتوا فى وجهات النظر، بكده انتى ظلمتيهم ودعيتي عليهم ".

متصلة: اكتشفت خيانة زوجى لى؟.. وعمرو الورداني: فى عندك مشكلة

أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول إنها اكتشفت ان زوجها يتحدث مه سيدات غيرها، عبر الموبايل، وإنها تأكدت من ذلك بعينها، وتريد أن تعرف ماذا تفعل؟

وقال أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى، اليوم الخميس: "زوجها عليه جرم لانه كسر خاطرها، لانها المفروض واخدة شخص بتاع ربنا، وعليه أن يتوب ويجبر خاطرها".

وأضاف: "واضح ان زوجك يسعى للمثالية، وبالتالى انتى فى عندك مشكلة، ولازم تظبطى مهاراتك اللى هو بيهتم بها، والطرفين عندهم مشكلة ولازم الاتنين يروحوا مركز الإرشاد الزوجي".



أمين الفتوى يوضح فضل الصيام فى شهر رجب

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل شهر رجب كان يقول: " اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان"، لافتا إلى أن شهر رجب من الأشهر المباركة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى اليوم الخميس: "لازم كل واحد يكون له أيام من رجب يصومها قربة لله"، مستشهدا بحديث سيدنا النبي: "اتى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته فقال يا رسول اللهِ أما تعرفني قال ومن أنت قال أنا البًاهلي الذي جئتك عام الأول قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة قال ما أكلت طعاما إلا بليل منذ فارقتك فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم لم عذبت نفسك ثم قال صم شهر الصبر ويوما من كل شهر قال زدني فإن بي قوة قال صم يومين قال زدني قال صم ثلاثة أيام قال زدني قال صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك صم من الحرم واترك وقال بأصابعه الثلاثة فضمها ثم أرسلها".

وأضاف: "لو صام العبد يوم واحد من رجب يبعد عن النار سبعين خريفا، وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يكثر الصيام فى شعبان، ولما سئل قال هذا رجل بين رجب ورمضان ويغفله الناس، ومعنى هذا أن الناس كانت تصوم رجب".