الأرصاد: أجواء باردة اليوم يصاحبها أمطار متوسطة على هذه المناطق

تشهد حالة الطقس اليوم، الجمعة، استمرار الأجواء مائلة للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وسط استمرار لفرص سقوط الامطار.

وقالت هيئة الأرصاد، إن هناك استمرار لفرص الامطار الخفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

ويشهد الطقس اليوم، استمرار لنشاط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدى الى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية وارتفاع الموج يتجاوز ٣ متر، حيث يكون نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى ١٨ درجة مئوية

السواحل الشمالية ١٨ درجة مئوية

جنوب سيناء ٢٣ درجة مئوية

شمال الصعيد ١٨ درجة مئوية

جنوب الصعيد ٢٢ درجة مئوية