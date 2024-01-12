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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

إجراء عاجل من اتحاد الكرة قبل مباراة موزمبيق

صدى البلد

أكد خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد كرة القدم، ورئيس بعثة منتخب مصر في كوت ديفوار، أن جميع الأمور في معسكر الفراعنة تسير بشكل جيد من جانب الجهاز الإداري، وكل الأمور منظمة لأقصى درجة، مشيرًا إلى أن كل الأمور متوفرة للاعبين والجهاز الفني في فندق الإقامة، وتم توفير كل الأدوات الخاصة للتدريبات الجماعية.

وقال الدرندلي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أكد أن مواجهة موزمبيق صعبة ولكنه سيعمل على الفوز بها من أجل الحصول على دفعة كبيرة في باقي مشوار البطولة، وكل اللاعبين في حالة تركيز شديدة، وهناك التزام تام من جميع عناصر الفريق منذ لحظة الوصول، ونتمنى التوفيق من أجل تحقيق اللقب".

وأضاف: "لاعبي منتخب مصر في قمة الالتزام والاحترام، والروح طيبة بينهم، وأنا وحازم إمام حريصين دائمًا على الحديث معهم، وجماهير كوت ديفوار تشجع اللاعبين بشكل واضح، سواء محمد صلاح الذي يحظى بالنصيب الأكبر من التشجيع والهتاف، وحتى باقي اللاعبين يحظون بنفس الدعم، وهناك حالة تفاؤل شديدة، والجميع يعمل بحب من أجل تحقيق الانجاز".

وواصل: "هناك مظاهرة حب كبيرة من الجماهير لمنتخب مصر قبل كل مران، والإقامة رائعة في كوت ديفوار ولا يوجد شكاوى مطلقا، وكل الأمور منظمة، حتى في الطريق لملعب التدريبات يكون هناك حرص كبير على سهولة الطريق، والملعب الذي نتدرب عليه مميز للغاية، وكذلك الاستاد الذي سنخوض عليه المباريات جيد للغاية وقريب من فندق الإقامة".

منعنا التعامل مع وسائل الاعلام من الدخول إلى فندق الإقامة

وتابع الدرندلي: "منعنا التعامل مع وسائل الاعلام من الدخول إلى فندق الإقامة باستثناء المتواجدين معنا، ولا أحد يدخل إلى الفندق، والأمن يوفر كل سبل الراحة للاعبين، بالأمس كان هناك اجتماع مع الكاف شهد تصوير اللاعبين، وتم منح الأجهزة الفنية والطبية والادارية كل التعليمات واللوائح، والاجتماع كان في فندق الإقامة".

وزاد: "هناك روح وحب بين اللاعبين وهو ما يمنح الجميع حالة تفاؤل كبيرة، ويجب الإشادة بـ شعبان بسطاوي إداري الفريق الذي يوفر كل شئ للاعبين والجهاز الفني، وتم الاحتفال بعيد ميلاد زيزو داخل الفندق وتحدث خلال الحفل بأنه يريد الفوز باللقب وإسعاد الشعب المصري، وكهربا لاعب ملتزم ولديه روح دعابة بين اللاعبين، وأنا فخور بكل اللاعبين".

وأتم: "هناك دور كبير لـ محمد صلاح مع لاعبي منتخب مصر وحسن قيادته للاعبين، والجميع يحبه ويحترمه، ونتمنى أن تكتمل تلك الحالة الجيدة بالتتويج بأمم إفريقيا".

اتحاد الكرة إتحاد كرة القدم برنامج بوكس تو بوكس بعثة منتخب مصر خالد الدرندلي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر

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