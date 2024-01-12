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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

شريف منير: البلوك من أحلى الحاجات على السوشيال وعندي نوستالجيا لهذه الأشياء

شريف منير
شريف منير

علق الفنان شريف منير عن الجدال الذي يحدث بينه وبين الجمهور دائما على السوشيال ميديا، وأهمية البلوك بالنسبة له في تصريحات إذاعية. 

 

وقال شريف منير في تصريحات لبرنامج أسرار النجوم مع إنجي علي، «الحقيقة كنت أرد دائما وأنفعل وأتأثر بما يحدث ولكن كنت بتعب، والآن وصلت لمرحلة من الهدوء مع نفسي وأني أفكر قبل الرد وأصبحت قليل الرد، وبعمل حاجة تانية تسعدني هي (البلوك)، خصوصا في التعليقات المسيئة أبحث عنها لكي أغلقها، البلوك من أحلى الحاجات اللي حصلت».

 

ووجه الفنان شريف منير رسالة لكل من يهاجم الفنانين عبر السوشيال ميديا:" متتعبش نفسك ده مش بيأثر فنيا.. لأن أحيانا الهجوم يكون دون سبب ومنهم لجان إلكترونية". 

 

واستطرد شري منير قائلا:" رضينا أم لا السوشيال ميديا أصبحت حاجة مهمة في حياتنا وحياة أولادنا ومؤثرة، وأحيانا يعود بشكل سلبي وهؤلاء أقوم بعمل مونتاج لهم من حياتي".

 

وكشف شريف منير عن عمره الفني قائلا:"أنا بدأت مسيرتي الفنية في 1983، إحنا جيل متميز جدا بدأنا مع أشياء حولنا لم يراها الجيل الحالي ولو وضعناها أمامهم لن يعرفوا يتعاملوا معها مثل جهاز الفيديو وشريط الكاسيت، أو يتعامل مع تليفون أبو قرص والتلغراف، حتى وصلنا للواتس آب وفيسبوك والتكنولوجيا المسيطرة حاليا". 

 

وقال شريف منير إن سر استمراريته على الساحة الفنية حتى الأن جاء بالانتقاء ووضع نفسه مكان المتفرج،  ومع ذلك ما زال يحن للنوستالجيا في الراديو ويتمنى الجيل الحالي أن يسمعها. 

شريف منير أسرار النجوم التعليقات المسيئة الفنان شريف منير السوشيال ميديا

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