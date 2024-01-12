فيوتشر: تحقيق مكاسب فنية من صفقة عمر كمال هدفنا الأساسي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الأهلي حسم صفقة عمر كمال عبدالواحد منذ فترة طويلة.
وأضاف،:" خصوصا بعد الترحيب منذ البداية من إدارة مودرن فيوتشر برئاسة وليد دعبس، مشيرا إلى أنه كان يسعى للتعاون مع النادي الأهلي وتحقيق مكاسب فنية لفريقه في المقام الأول.
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أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الأهلي حسم صفقة عمر كمال عبدالواحد منذ فترة طويلة.
وأضاف،:" خصوصا بعد الترحيب منذ البداية من إدارة مودرن فيوتشر برئاسة وليد دعبس، مشيرا إلى أنه كان يسعى للتعاون مع النادي الأهلي وتحقيق مكاسب فنية لفريقه في المقام الأول.
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