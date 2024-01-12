إيهاب الكومي : نثق في منتخب مصر.. وموزمبيق وش السعد بأمم إفريقيا

أكد الإعلامي إيهاب الكومي، عضو اتحاد الكرة السابق، جاهزية الفراعنة لمباريات بطولة كأس أمم أفريقيا مشيرا إلى أن زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة المنتخب قبل السفر لـ كوت ديفوار أعطت حافزا كبيرا للاعبين من أجل إسعاد الجماهير والتتويج باللقب.



قال الكومي عبر برنامج «ملعب البلد» على قناة «صدى البلد»:" منتخبنا جاهز فنيا ومعنويا، بمبارياته التي خاضها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ومعنويا ليس هناك أكثر من زيارة الرمز الرئيس عبد الفتاح السيسي للاعبي المنتخب قبل سفرهم إلى كوت ديفوار".



أضاف :" يبقى التوفيق من الله سبحانه وتعالى، سيادة الرئيس قال للاعبين ننتظر الجهد الأكبر داخل الملعب، ثم يأتي التوفيق من الله".



وتابع إيهاب الكومي:" محمد صلاح وجد استقبالا حافلا من جانب جماهير كوت ديفوار، والأمور تسير مع البعثة على ما يرام".



وقال:" منتخب مصر ملئ بالنجوم ونراهن عليهم، وكلنا ثقة في أولادنا بتحقيق طموح الشعب المصري بالوصول إلى أقصى وأبعد مرحلة في البطولة".



أوضح إيهاب الكومي:" الملعب الذي يستضيف مباريات منتخب مصر وشه حلو على المنتخب والأندية المصرية، لعبنا عليه في بطولة 1984، فوزنا على الكاميرون وفزنا على كوت ديفوار وتعادلنا مع توجو سلبيا، والزمالك فاز ببطولة دوري أبطال أفريقيا 1986 على أفريكسبورت على هذا الملعب".



وأتم :" موزمبيق تواجد معنا في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا في 3 بطولات، والثلاث بطولات جميعها توج بها المنتخب المصري باللقب".

https://www.youtube.com/watch?v=ePYIN5d8Csc