أحمد عبد الحليم: شيكابالا "مظلوم" مع منتخب مصر.. وصبحي الحارس الثاني



أكد أحمد عبد الحليم، نجم نادي الزمالك السابق، أن محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأبيض، تعرض للظلم بعدم تواجده في قائمة منتخب مصر.

قال عبد الحليم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع مينا ماهر عبر قناة الزمالك: "شيكابالا يقدم مستوى مميز للغاية مع الزمالك خلال الفترة الماضية ومع ذلك لم يضمه روي فيتوريا لقائمة منتخب مصر المشاركة في كأس الأمم الأفريقية، من وجهة نظري شيكابالا مظلوم دائما مع منتخب مصر".

وأضاف: "محمد صبحي سيكون الحارس الثاني لمنتخب مصر وفيتوريا يحبه للغاية ولذلك اعتمد عليه في ودية تنزانيا قبل السفر إلى كوت ديفوار، وأحمد فتوح سيشارك بشكل أساسي في بطولة أمم أفريقيا".