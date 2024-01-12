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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تربية الإسكندرية تنظم ورشة العمل الأولى لتفعيل المشاركة المجتمعية في القضية السكانية

مؤتمر بكلية التربية
مؤتمر بكلية التربية جامعة الإسكندرية

 

عقدت أمس الخميس ورشة العمل التشاركية الأولى لتفعيل المشاركة المجتمعية للجامعات في القضية السكانية، وذلك استعداداً للمشاركة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية ٢٠٢٤.

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شارك في أعمال ورشة العمل، والتي قسمت إلى ثلاث جلسات، الدكتور محمد أنور فراج عميد الكلية، والدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، والدكتور إبراهيم الجمل مدير منطقة وعظ الإسكندرية ورئيس لجنة الفتوى بالمحافظة، ومحمد فهمي مدير وحدة السكان بديوان عام المحافظة، والسادة وكلاء الكلية وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية.

جاءت الورشة تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وإشراف الدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية

الاسكندرية الاسكندري أعضاء هيئة التدريس الدكتور عبد العزيز قنصوه اللواء محمد الشريف المؤتمر العالمي للسكان القضية السكانية تربية الأسكندرية

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