مران الأهلي| الفريق يستأنف تدريباته بعد انتهاء الراحة ‏

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء أمس على ملعب التتش، بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق عقب ختام بطولة السوبر المصري للأندية الأبطال الذي أقيم في الإمارات، مستغلًّا عدم مشاركة الأهلي في أي بطولات رسمية، بسبب استعدادات المنتخب الوطني الأول لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في كوت ديفوار يوم 13 يناير الجاري.
وقاد مارسيل كولر، المدير الفني، تدريبات الأهلي بعد عودته من سويسرا واحتفاله مع أسرته بأعياد الكريسماس، وعقد جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، كما اجتمع بجهازه المعاون للتأكيد على برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة وتحديد مواعيد التدريبات اليومية.
واطمأن كولر من الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي، على حالة اللاعبين المصابين بعد إجراء أشعة جديدة لهم بمتابعة الجهاز الطبي، والتأكيد على البرنامج التأهيلي الذي يقوم كل لاعب بتنفيذه.
وشارك اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي في التدريبات الجماعية للمرة الأولى، بعد الإعلان الرسمي عن التعاقد معه لمدة أربع سنوات ونصف السنة، قادمًا من نادي سيريوس السويدي.
وخاض رضا سليم تدريبات منفردة قبل انطلاق المران على ملعب التتش، ضمن البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي.
وكان الأهلي قد حقق الفوز ببطولة السوبر المصري في الإمارات، وتقلد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية بالسعودية، فيما بدأ اليوم التحضير للمرحلة المقبلة.