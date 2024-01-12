مران الأهلي| الفريق يستأنف تدريباته بعد انتهاء الراحة ‏

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي استأنف تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء ‏الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق عقب ختام بطولة السوبر المصري للأندية الأبطال الذي ‏أقيم في الإمارات، مستغلًّا عدم مشاركة الأهلي في أي بطولات رسمية، بسبب استعدادات ‏المنتخب الوطني الأول لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في كوت ديفوار يوم 13 يناير ‏الجاري.‏

وقاد مارسيل كولر، المدير الفني، تدريبات الأهلي بعد عودته من سويسرا واحتفاله مع أسرته ‏بأعياد الكريسماس، وعقد جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، كما اجتمع بجهازه ‏المعاون للتأكيد على برنامج الفريق خلال الفترة المقبلة وتحديد مواعيد التدريبات اليومية.‏

واطمأن كولر من الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي، على حالة اللاعبين المصابين بعد ‏إجراء أشعة جديدة لهم بمتابعة الجهاز الطبي، والتأكيد على البرنامج التأهيلي الذي يقوم كل لاعب ‏بتنفيذه.‏

وشارك اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي في التدريبات الجماعية للمرة الأولى، بعد الإعلان ‏الرسمي عن التعاقد معه لمدة أربع سنوات ونصف السنة، قادمًا من نادي سيريوس السويدي.‏

وخاض رضا سليم تدريبات منفردة قبل انطلاق المران على ملعب التتش، ضمن البرنامج ‏التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز ببطولة السوبر المصري في الإمارات، وتقلد الميدالية البرونزية في ‏كأس العالم للأندية بالسعودية، فيما بدأ اليوم التحضير للمرحلة المقبلة.‏