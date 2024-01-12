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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

ضربات جوية وبحرية أمريكية وبريطانية على مواقع للحوثي في اليمن ومحكمة العدل الدولية تبدأ نظر دعوى اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

زعيم الحوثيين: أي هجوم أمريكي على اليمن لن يمر دون رد
السيسي وسوناك يبحثان تطورات الأوضاع في البحر الأحمر وغزة
أمريكا وبريطانيا في بيان مشترك: هدفنا تخفيف التوترات واستعادة الاستقرار في البحر الأحمر
سوناك: البحرية البريطانية ستواصل دورياتها في البحر الأحمر
فلسطين تدعو دول العالم إلى دعم طلب جنوب إفريقيا أمام "العدل الدولية"
واشنطن: مزاعم ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة لا أساس لها

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحث ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وأمن الملاحة، وشددا على أهمية العمل المكثف لتجنب توسيع دائرة الصراع في المنطقة وتعزيز عوامل الأمن والاستقرار على المستوى الإقليمي، فيما قالت الرئاسة المصرية ، إن الجانبين ناقشا أيضاً خلال اتصال هاتفي تطورات المشهد الإقليمي في ضوء الأوضاع الراهنة بقطاع غزة، والتحركات والاتصالات الجارية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتبادل المحتجزين.

وأكد السيسي خلال الاتصال مسؤولية المجتمع الدولي "لضمان نفاذ المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع، لإنهاء معاناتهم الإنسانية التي طال أمدها"، وفقاً للبيان.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن القوات الجوية الأمريكية والبريطانية، نفذت اليوم الجمعة عدة ضربات عسكرية وغارات جوية، استهدفت من خلالها عدة أهداف عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن.

ونقلت "الجريدة" عن الرئيس الأمريكي جو بايدن قوله في بيان: "لقد عرّضت هجمات الحوثيين الأفراد الأمريكيين والبحارة المدنيين وشركائنا للخطر، كما عرضت التجارة للخطر وحرية الملاحة وقد تأثرت أكثر من 50 دولة في 27 هجومًا على الشحن التجاري الدولي".

وذكرت "القبس" أن زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي قال في كلمة له إن "أي هجوم أمريكي في اليمن لن يمر دون رد"، مضيفًا أن أي رد من هذا القبيل سيكون أكبر من الرد الأخير الذي استهدفت فيه طائرات الجماعة المسيرة وصواريخها سفينة أمريكية في البحر الأحمر.

وأشارت "الراي" إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا قالتا في بيان مشترك، الجمعة، إنهما تهدفان من خلال الضربات المشتركة التي استهدفت مواقع لجماعة الحوثي في اليمن، إلى تخفيف حدة التوترات واستعادة الاستقرار في البحر الأحمر. وأضاف البيان المشترك: "لن نتردد في الدفاع عن الأرواح وحماية تدفق التجارة عبر أحد أهم الممرات المائية في العالم في مواجهة التهديدات المستمرة".

ونقلت "الأنباء" عن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قوله إن البحرية الملكية ستواصل دورياتها في البحر الأحمر ضمن العملية متعددة الجنسيات "حارس الازدهار"، لردع المزيد من الهجمات الحوثية، مضيفًا أن المملكة المتحدة ستدافع دوماً عن حرية الملاحة وتدفق التجارة.

على صعيد آخر، قالت "الوطن" إن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الخميس، دول العالم إلى دعم طلب جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في اتهام إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، وذلك خلال كلمة أثناء وقفة في ميدان نيلسون مانديلا بمدينة رام الله. ووجه اشتية الشكر إلى "السعودية ومصر والأردن والعراق وبوليفيا والبرازيل وكولومبيا ونيكاراجوا والتشيلي وبنجلاديش وتركيا وماليزيا وتونس وجيبوتي"،

وذكرت "الجريدة" أن المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي قال إن الولايات المتحدة لا ترى أي أساس لمزاعم جنوب إفريقيا ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في حق المدنيين بقطاع غزة.

وأشارت "الأنباء" إلى أن محكمة العدل الدولية بدأت أمس عقد جلسات الاستماع المتعلقة بالدعوى القضائية التي أقامتها جنوب إفريقيا، وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وطالبت بتعليق عاجل للحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع. وخلال جلسات على مدى يومين تستمع المحكمة إلى مبررات جنوب إفريقيا لإقامة الدعوى، الخميس، ورد إسرائيل على المبررات، الجمعة. وقالت عادلة هاشم، المحامية بالمحكمة العليا لجنوب إفريقيا "تؤكد جنوب إفريقيا، أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاقية (الإبادة الجماعية)، بارتكاب أفعال تندرج ضمن تعريف الإبادة الجماعية. وتظهر الأفعال نمطاً منظماً من السلوك يمكن من خلاله استنتاج الإبادة الجماعية".
 

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