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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف.. تعرف عليه

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، لتكون بعنوان "خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ" جمال المظهر والجوهر في بيوت الله (عز وجل).

كما كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بأداء خطبة الجمعة اليوم.

كما تنطلق اليوم الجمعة، عشر قوافل دعوية من وزارة الأوقاف، تشمل أداء خطبة الجمعة بعنوان: "خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ" جمال المظهر والجوهر في بيوت الله، وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل.

ويطلق المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ملتقى الفكر الإسلامي لعام 1445هــ / 2024م في ثوب جديد، تحت عنوان : "ملتقى العلماء والمفكرين"، ليضم إلى جانب علماء الدين نخبة من كبار المفكرين والكتاب والمثقفين من مختلف التخصصات ذات الصلة ببناء الوعي العام، بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة؛ خلال شهر رمضان المبارك، وذلك فضلًا عن القراء والمبتهلين ومقدمي ملتقى الفكر من الإعلاميين.

يأتي هذا في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف وحرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك من خلال الفاعليات والأنشطة التي ستقام في مساجد مصر عامة ومسجد سيدنا الإمام الحسين (رضي الله عنه) خاصة.

وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة خطبة الجمعة اليوم

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