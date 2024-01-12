وزير الدفاع الأمريكي: الضربات ضد الحوثيين استهدفت رادارات ومسيرات وصواريخ

عرضت فضائية اكيترا نيوز تقرير، حيث اعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستنان الضربات الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين في اليمن استهدفت أجهزة ردار وينية تحتية لمسيرات وصواريخ في مسعي لاضعاف قدراتهم علي مهجمة السفن التجارية في البحر الأحمر.

العملية تستهدف تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيين

وأضاف اوستن في بيان أن الضربات استهدفت واقعة مرتبطة بالصواريخ البالستية والصواريخ كروز وقدرات الردار الساحلية والمراقبة الجوية، معتبرا أن هذه العملية تسهتدف تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيين على تعريض البحارة للخطر وتهديد التجارة الدولية في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.