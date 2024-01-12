عبدالله المغازي: الوضع الإنساني داخل قطاع غزة كارثي

قال عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن معاناة الشعب الفلسطيني تزداد يوما تلو الآخر، متابعا: الوضع الإنساني داخل قطاع غزة كارثي.

وأضاف عبدالله المغازي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن نتنياهو يتحدث عن أنه لا يوجد دولة فلسطين ولا يوجد ما يسمى بالفلسطينيين، متابعا: أمريكا تحاول تهدئة الأوضاع من خلال الحديث عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

واسترسل: حديث أمريكا ليس له أي تأثير على أرض الواقع، وكل ما يحدث مجرد أحاديث فقط.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس ما يسمى بتبادل الأدوار وتقدم أحاديث فقط دون وجود أي إرادة ونية على تحقيقه على أرض الواقع.