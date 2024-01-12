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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

توجيهات رئاسية.. تعاون بنك مصر والهجرة لتقديم خدمات مصرفية متميزة للمصريين بالخارج

صدى البلد

وقعت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بروتوكول تعاون مع بنك مصر.

يستهدف البروتوكول، تقديم الخدمات المصرفية للمصريين بالخارج وتوفير تيسيرات للمصريين بالخارج لاستثمار أموالهم في أوجه الاستثمار في مصر وتقديم المزيد من المحفزات للمصريين بالخارج.

مزيد من الآفاق والخدمات

وقالت وزارة الهجرة، إن بنك مصر من أهم البنوك التي تساعد المصريين بالخارج، مشيرة إلى أنه من أكبر البنوك التي لها فروع في الخارج وتخدم كثير من المصريين بالخارج. وأوضحت أن اتفاقية التعاون تنقل المصريين بالخارج إلى مزيد من الآفاق والخدمات التي تساعدهم.

وأعلنت إطلاق التطبيق الخاص بالمصريين بالخارج، الذي يسهل بشكل كبير جدًا الذين يعانون من عدم وجود فروع في الخارج حيث يمكنهم التعامل عن طريق التطبيق، مؤكدة أن أي خدمة تصب في الفائدة الرئيسية للمصريين بالخارج.

ومن ناحيته قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن كل منتجات بنك مصر في الفروع بالخارج متوفرة، مضيفًا: جاهزون للتعاون في أي مجالات لصالح المواطن المصري أو لصالح الدولة في ظل الظروف التي نمر بها في الوقت الحالي.

التعاون بين وزارة الهجرة وبنك مصر يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وفي إطار استراتيجية وزارة الهجرة لإيجاد محفزات وتيسيرات جديدة للمصريين بالخارج ولتوفير خدمات ومنتجات مصرفية واستثمارية لهم، بما يؤدي بدوره إلى زيادة نسبة تحويلات المصريين بالخارج التي تمثل مصدرًا مهمًا من مصادر العملة الصعبة لمصر.

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