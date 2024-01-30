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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

لتحقيق الربح.. قصة بيع ثلوج القطب الشمالي والمشتري دولة عربية

صدى البلد

الثلج ليس سلعة نادرة، لكن هذا لا يمنع إحدى الشركات الناشئة في جرينلاند من شحنها إلى الحانات الحصرية في عدد من المدن المختلفة في العالم.

شاهد الفيديو:

تقوم شركة Arctic Ice، وهي شركة مقرها في نوك عاصمة جرينلاند، بأخذ الجليد البالغ عمره 100 ألف عام من الأنهار الجليدية في القطب الشمالي وتصديره إلى الخارج لتحقيق الربح.

ووفقا للشركة، فقد تم ضغط الجليد على مدى آلاف السنين، لذلك فهو يفتقر إلى الفقاعات ويذوب بشكل أبطأ من الجليد العادي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

من المفترض أن يوفر هذا تجربة أكثر فخامة للزائرين في أفضل بارات الكوكتيل في دبي، مما يضمن تقليل احتمالية تخفيف المشروبات الروحية.

وتصفه الشركة على موقعها الإلكتروني بأنه "أنقى جليد في العالم، وهو مستخرج بشكل رائع من الأنهار الجليدية النقية في جرينلاند"، وتقول: "يتم الحصول على الجليد في القطب الشمالي مباشرة من الأنهار الجليدية الطبيعية في القطب الشمالي والتي كانت في حالة تجميد لأكثر من 100 ألف عام".

شاهد الفيديو:

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