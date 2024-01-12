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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصف جديد.. صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل

قصف صاروخي
قصف صاروخي

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بسماع دوي صافرات الإنذار في شمال الأراضي المحتلة، عقب إطلاق صواريخ من لبنان.

ومن ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بانقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات في مناطق عدة بقطاع غزة.

وأعرب مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن إدانته الشديدة، واتهم السلطات الإسرائيلية بعرقلة الوصول إلى شمال غزة بشكل منهجي، وإعاقة وصول المساعدات الأساسية بشكل كبير وإعاقة العملية الإنسانية المستمرة في المنطقة.

 

سلط أندريا دي دومينيكو، رئيس مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الضوء على التحديات المتصاعدة التي تواجه جهود الإغاثة في شمال غزة. وذكرت رويترز أن "العمليات في الشمال أصبحت أكثر تعقيدا على نحو متزايد.

وأضافت: لدينا رفض منهجي من الجانب الإسرائيلي لجهودنا للوصول إلى هناك والوصول إلى الشمال".

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