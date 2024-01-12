أمم آسيا| مدرب طاجيكستان: نتطلع لبطولة إيجابية في مشاركتنا الأولى

أكد الكرواتي بيتر شيغرت مدرب منتخب طاجيكستان تطلعه لتحقيق نتيجة إيجابية في أول مشاركة في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم قطر 2023، عندما يلاقي المنتخب الطاجيكي نظيره الصيني، غدا السبت، على استاد عبدالله بن خليفة ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى التي تضم قطر ولبنان.

وعبر شيغرت، في المؤتمر الصحفي التقديمي اليوم عن سعادته بالمشاركة التاريخية الأولى لطاجيكستان في نهائيات كأس آسيا، قائلا "نسعى لاستثمارها بشكل جيد وتقديم أداء أفضل بداية من مباراتنا الأولى مع المنتخب الصيني، وأنا على ثقة أن هذه النسخة ستكون مميزة من كافة النواحي".

وأضاف: "متحمسون للمشاركة واكتسبنا الكثير من الخبرة خلال المباريات السابقة في التصفيات وكذلك في التجارب الودية، حيث خضنا مباراة إعدادية مع منتخب هونغ كونغ وكانت بمثابة اختبار جيد لأن أسلوب لعبه قريب من منتخب الصين..صحيح أننا سنواجه منتخب الصين بتاريخه الكبير على مستوى البطولات القارية، ولكننا لن ندخر أي جهد لتحقيق أفضل النتائج في هذه النسخة من البطولة".

وتابع المدرب: "خسرنا جهود اثنين من لاعبينا قبل النهائيات، ولكننا لدينا العناصر التي تسعى لتعويض هذه الغيابات خاصة وأننا نعول على الأداء الجماعي ولا نعتمد على لاعب واحد فقط في المباريات، وبالتالي علينا أن نقاتل في مبارياتنا بالبطولة".

وأوضح مدرب منتخب طاجيكستان أن "البطولة ستكون مميزة، وقطر دائما تبدع في التنظيم، وسوف نعمل بكل جهدنا للاستمرار وعدم المغادرة سريعا، كما أننا سنبذل كل طاقتنا لتحقيق ما نصبوا إليه، علينا التركيز من البداية واستثمار جميع قدرات لاعبينا والاستفادة من مصادر القوة لدينا".

من جانبه، أعرب أكثم نزاروف لاعب منتخب طاجيكستان عن أمله في تقديم مستوى جيد في هذه النسخة من نهائيات كأس آسيا، قائلا "متحمسون للمشاركة في نهائيات كأس آسيا لأول مرة في تاريخنا، وسنبذل قصارى جهدنا للظهور بالمستوى المأمول في اللقاء الأول بالبطولة، وعلينا أن نلعب بتركيز كبير".

ولفت إلى أن كرة القدم في بلاده تطورت خلال السنوات الثلاث الماضية، مضيفا "وصولنا لنهائيات البطولة القارية يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح، ونحن نعمل في هذه البطولة لإبراز المستوى الذي وصلنا إليه ولن ندخر جهدا في المباريات لإظهار قدراتنا وجميع زملائي متحمسون لهذه المشاركة".

وتابع نزاروف: "لعبنا أمام منتخب الصين قبل خمس سنوات وخسرنا بفارق هدف، ولكن منذ ذلك الوقت حدثت بعض التغييرات في صفوف المنتخبين، ولكن ما أريد تأكيده أننا مستعدون لهذه المباراة، ونسعى لإسعاد جماهيرنا بتحقيق نتيجة جيدة".