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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا.. انتقادات لتجاهل سوناك استدعاء البرلمان للتصويت على هجوم اليمن

صدى البلد

أعرب القادة السياسيون البريطانيون عن مخاوفهم بشأن غياب المشاركة البرلمانية في القرار الأخير بشن غارات جوية على أهداف في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وشدد زعيم الديمقراطيين الليبراليين إد ديفي، وفقا لصنداي تايمز، على ضرورة قيام رئيس الوزراء باستدعاء البرلمان والسعي للتصويت على العمل العسكري.

 

أكد ديفي في بيان له: "أعتقد أنه من المناسب أن يتم إخبار البرلمان قبل أن نقوم بعمل عسكري. هناك مبدأ تم التمسك به بالفعل خلال الغالبية العظمى من العقد الماضي أو أكثر بعد ما حدث في حرب العراق ... تلك الحرب المروعة التي أدرك كثير من الناس الآن أنها كانت خطأً كبيراً".

 

انضم حمزة يوسف، الوزير الأول لاسكتلندا، إلى الانتقادات، مسلطًا الضوء على أهمية تقديم الأدلة على الأساس القانوني للضربات. ودعا يوسف إلى الشفافية بشأن أهداف حكومة المملكة المتحدة والغايات النهائية والمعلومات التفصيلية حول التداعيات الأمنية للعمل العسكري.

 

قال: تحتاج حكومة المملكة المتحدة إلى تقديم دليل على الأساس القانوني وعليها أن توضح هدفها من الضربات، وهدفها النهائي، وعليها تقديم تفاصيل حول التداعيات الأمنية.  

 

أدى الغياب المعتاد للجلسات البرلمانية في أيام الجمعة، حيث ينخرط النواب في عمل الدوائر الانتخابية، إلى زيادة الانتقادات بشأن عدم وجود فرصة للممثلين المنتخبين لمناقشة وتدقيق الأعمال العسكرية الأخيرة.

 

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