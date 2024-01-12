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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هدف واحد| تصريحات مفاجئة من تريزيجيه قبل انطلاق أمم إفريقيا

تريزيجيه
تريزيجيه

وصلت مصر، مساء الثلاثاء الماضي، إلى أبيدجان للمشاركة في النسخة 34 من كأس أمم إفريقيا، توتال إنيرجيز، وهي تطمح في التتويج باللقب للمرة الثامنة في تاريخها، هذا ما قاله لاعب خط وسط الميدان المصري، محمود أحمد إبراهيم حسن،  تريزيجيه، في تصريحاته إلى موقع  CAFOnline.com.

ستكون مصر في الدور الأول من كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023، توتال إنيرجيز، ضمن المجموعة الثانية، رفقة كل من غانا، موزمبيق والرأس الأخضر، إذا تم تقديم المتوج ثماني مرات في المنافسة، على أنه المرشح الرئيسي في هذه المجموعة، فإن اللاعب تريزيجيه، يفضل توخي الحذر.

قال، تريزيجيه، في تصريحاته: "إنها مجموعة صعبة، ليس الأمر سهلا، كل المنتخبات الإفريقية قوية ولديها لاعبون جيدون للغاية، سنلعب جميع المباريات كنهائيات ونرى كيف ستبدو".

ومع ذلك، لم يخف، تريزيجيه، طموح المصريين في رفع الكأس للمرة الثامنة: "جئنا إلى هنا نستهدف لقب جديد. منذ وصولنا، المنتخب بأكمله لديه هدف واحد فقط، الذهاب للحصول على هذه الكأس الجديدة".

يحتفظ لاعب أستون فيلا السابق، الذي يستعد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، توتال إنيرجيز، الرابعة له، بذكرى مؤلمة خلال النهائيين الأخيرين اللذين ضيعهما المنتخب المصري، سنة 2017 في الغابون أمام الكاميرون وسنة 2021 في الكاميرون أمام السنغال: "من الصعب حقًا خسارة نهائيين، في عامي 2017 و2021. إنه أمر مؤلم لكننا سنحاول مرة أخرى الحصول على الكأس. يجب أن يكون لدينا ما نستحقه، ونأمل أن يكون الحظ هذه المرة إلى جانبنا وأن يساعدنا الله".

يعتقد، تريزيجيه، قبل كل شيء أن المصريين لديهم مجموعة للتتويج بهذا اللقب الجديد، خاصة وأن "الفراعنة" لم يذوقوا طعم التتويج منذ سنة 2010: "مصر لا يزال لديها منتخب يمكنه التتويج باللقب. النسخة الأخيرة، كنا في النهائي وهذه المرة بإذن الله سنفوز باللقب".

سيبدأ منتخب مصر مشواره في النهائيات، يوم الأحد 14 يناير 2024، أمام منتخب موزمبيق على الساعة 17:00، بتوقيت جرينتش. ثم سيتحدى أشبال المدرب، روي فيتوريا، منتخب غانا يوم 18 يناير 20:00، قبل خوض آخر لقاء أمام منتخب الرأس الأخضر، يوم الاثنين 22 يناير 2024 على الساعة 20:00 في ملعب فيليكس هوبويت بويني في أبيدجان، الذي سيستضيف مباريات المجموعة الثانية.

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