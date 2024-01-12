الاحتلال الإسرائيلي يزعم: تدمير 700 منصة إطلاق صواريخ تابعة لحماس

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، أن القوات الجوية الإسرائيلية والقوات العاملة في قطاع غزة دمرت أكثر من 700 منصة إطلاق صواريخ تابعة لحماس منذ بداية الهجوم البري.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن القوات البرية صادرت مئات الصواريخ، بما في ذلك مقذوفات بعيدة المدى، وعثرت على العديد من منصات الإطلاق، بينما يعمل الجيش على تدمير قدرات حماس على إطلاق الصواريخ، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، كان هناك انخفاض كبير في معدل إطلاق الصواريخ من غزة، وهو ما أرجعه المسؤولون العسكريون إلى سيطرة إسرائيل على الأرض واستيلاء القوات على مخابئ الصواريخ ومواقع الإطلاق التابعة لحماس.