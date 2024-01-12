آداب عين شمس تصدر تعليمات عاجلة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس، أرقام الجلوس وأماكن الامتحانات الفصل الدراسي الأول يناير 2024

https://artasuedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/files_art_asu_edu_eg/Elw0-skHR5RLiMrtle2bULkBLBPo65lAZj088MF2GgW6QQ?e=UWzuXQ



قالت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس إنه تم بدء اختبارات منتصف العام الدراسي بالكلية وتستمر حتى الخميس 18 يناير 2024.



وأوضحت كامل خلال تصريحاتها لـ صدى البلد، أن الكلية تقوم بتصحيح المواد أولا بأول، على ان تعلن نتيجة الترم الأول خلال شهر فبراير 2024.

وكشفت الدكتورة حنان كامل عن رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول ويمكن للطلاب معرفة النتيجة من خلال موقع الكلية.



جدير بالذكر أن الكلية على أكمل استعدادها لبدء الاختبارات في كل المواد بجميع الفرق والمستويات الدراسية، وتكون الامتحانات على 4 فترات تبدأ من التاسعة صباحًا حتى الرابعة والنصف عصرًا ومدة اللجنة الواحدة ساعة ونصف ويفصل بين اللجنة والأخرى نصف ساعة للتنظيف وتنظيم دخول وخروج الطلاب، ويؤدى الاختبارات ما يقرب من 22 ألف طالب .



