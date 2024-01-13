"الصحفيين" تنظم يومًا للتضامن مع فلسطين بعنوان "100 يوم من الإبادة"

أعلنت نقابة الصحفيين عن تنظيم يوم للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الاثنين المقبل، بمناسبة ذكرى مرور 100 يوما على العدوان الصهيوني على غزة تحت عنوان "100 يوم إبادة.. أوقفوا العدوان.. حاكموا مجرمى الحرب".

شهداء الصحافة وآثار العدوان

واشارت النقابة إلى أن اليوم يتضمن معرضًا لصور شهداء الصحافة وآثار العدوان، ومؤتمرًا صحفيًا بالتعاون مع اتحاد المحامين العرب، والسفارة الفلسطينية حول خطوات وإجراءات محاكمة مجرمى الحرب الصهاينة ورصد توثيق لجرائم العدوان الصهيونى خلال 100 يوم من الإبادة الممنهجة.

كما سيشهد اليوم أيضا وقفة احتجاجية بصور الشهداء والأكفان تطالب بدخول المساعدات كأحد أدوات التصدى لمخطط التهجير الصهيوني، كما يتضمن أيضًا تكريمًا للصحفى وائل الدحدوح كرمز لصمود الشعب الفلسطيني ويختتم اليوم بفعالية فنية، وعرض فنى فلسطينى.