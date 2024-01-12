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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حملة الدفاع عن اللقب| منتخب قطر يهزم لبنان في كأس آسيا بثلاثية

منتخب قطر
منتخب قطر

بدأ منتخب قطر، حملة الدفاع عن لقبه ببطولة كأس الأمم الآسيوية، بفوز كبير على لبنان بنتيجة 3-0، اليوم الجمعة، على ملعب لوسيل في الدوحة، ضمن منافسات المجموعة الأولى من البطولة.

وأحرز أهداف المنتخب القطري أكرم عفيف هدفان في الدقيقتين 45 و96، والمعز علي في الدقيقة 56.

وحصد المنتخب القطري بهذا الفوز أول 3 نقاط تصدر بها قمة المجموعة الأولى، ليبدأ رحلة الدفاع عن لقب آسيا الذي حصده في الإمارات عام 2019، بينما بقي رصيد المنتخب اللبناني دون نقاط.

وفك العنابي نحس المباريات الافتتاحية في البطولة الآسيوية عندما تقام على أرضه، حيث أنه في نسخة 1988 تلقى المنتخب القطري الخسارة من إيران بهدفين دون رد، وتلقى العنابي الخسارة من ضيفه أوزبكستان بثنائية نظيفة في نسخة 2011.

وتضم المجموعة الأولى كذلك الصين وطاجيكستان، ويلعبان غدا السبت ضمن منافسات الجولة الأولى.

ويلتقي العنابي في الجولة الثانية الأربعاء المقبل مع طاجيكستان، فيما يلعب لبنان في اليوم ذاته مع الصين.

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